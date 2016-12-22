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МИД осудил недопуск внука Примакова и журналистки RT на Украину
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МИД осудил недопуск внука Примакова и журналистки RT на Украину
Политика, 16:52
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МИД осудил недопуск внука Примакова и журналистки RT на Украину

В Министерстве иностранных дел (МИД) России назвали дискриминационным шагом тот факт, что российским журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер отказали во въезде на Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Они ехали на конференцию в качестве экспертов ОБСЕ.

«Считаем эти рестриктивные меры очередным подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности российских, с целью подавления свободы слова в стране», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что неприемлем подход ОБСЕ к такой организации мероприятий, при которой не обеспечивается возможность участия всех заинтересованных сторон.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что Киев «чувствует себя безнаказанным», так как на его действия нет реакции международного сообщества. МИД России надеется на более жесткую реакцию представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, участников конференции и других профильных международных структур.

Ранее cекретаря Союза журналистов России Евгения Примакова не пустили на территорию Украины. Он планировал принять участие в конференции «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее».

Он рассказал РБК, что его остановили сотрудники Службы безопасности Украины в аэропорту Борисполь и заявили, что он представляет угрозу нацбезопасности страны. В связи с этим Примакову запретили въезд на территорию Украины на пять лет. Он является внуком главы российского правительства 1998–1999 годов и министра иностранных дел 1996–1998 годов Евгения Примакова. Младший Примаков также является гендиректором АНО «Русская гуманитарная миссия», членом Общественной палаты, также он работал на телевидении.
 

Теги: Евгений Примаков , Украина , МИД Росиии
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