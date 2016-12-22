В ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары

Госавтоинспеция призвала водителей по возможности отказаться в ближайшее время от дальних поездок из-за сильной жары в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

В жаркие дни сотрудники дорожной полиции советуют водителям перед поездкой обратить внимание на техническое состояние автомобиля, особенно систему кондиционирования, электроники, а также проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, рекомендуется начинать движение только после проветривания салона.

Во время поездки рекомендуется время от времени протирать влажной салфеткой лицо и шею. Также в ГИБДД советуют брать собой минеральную воду и медикаменты, которые помогут справиться с перепадами давления. Дорожная полиция рекомендует водителям останавливаться, если они чувствуют слабость, головную боль или головокружение.

Отмечается, что в жару не стоит оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что к 29 июня в столичном регионе ожидается плюс 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этим летом в Москве не будет побит рекорд 2010 года, когда столбик термометра находился на отметке выше 30 градусов в течение 44 дней.