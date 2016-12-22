ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,77 62,51 EUR Нал. 74,38 73,05 USD Бирж. 63,11 +0,33 EUR Бирж. 73,57 +0,12 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6181,90 -93,10 IMOEX 2231,03 -0,25% RTSI 1113,60 -0,59% Brent 75,60 +1,96% DJIA 24318,24 +0,27% Nasdaq 7568,44 +0,48%
В ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары
Лента новостей
Названы самые травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона 19:54, Общество В ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары 19:48, Общество Госдеп обвинил Россию и Китай в попытке «расколоть Запад» 19:43, Политика СК заявил о подтверждении версии гибели Ан-148 из-за ошибки пилотов 19:33, Общество Появилось видео пуска новых ракет С-80ФП «Бронебойщик» 19:27, Политика Глава киберполиции Украины обвинил Россию в подготовке масштабной атаки 19:17, Политика Итоги дня: позитив на внешних рынках не удержал рынок акций от снижения 19:16, Quote Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 19:15, Спецпроект РБК Спорт Трамп и Эрдоган договорились встретиться на полях саммита НАТО в Брюсселе 19:06, Политика Палестина подтвердила встречу Аббаса с Путиным 18:58, Политика В Москве вырос спрос на офисы демократичного сегмента В- и С 18:57, Строительство Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора 18:57, Политика Порошенко разрешил силовикам напрямую закупать оружие за рубежом 18:53, Политика Сборная Франции вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе 18:53, Спорт УЕФА разрешил продажу пива на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы 18:45, Общество Консульство Испании в Москве сократит срок оформления виз 18:41, Общество Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 18:38, РБК и Ингосстрах Строительный кран упал на жилую многоэтажку в Казани 18:34, Общество Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля 18:34, Общество Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 12 18:30, Quote Генконсульство сообщило о гибели россиянина в Турции 18:24, Общество Медведев выразил соболезнование родным поэта Андрея Дементьева 18:19, Общество АвтоВАЗ отзовет более 7 тыс. машин Lada Xray из-за проблем с подвеской 18:13, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:09, Партнерский материал Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых 18:03, Экономика Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа 18:00, Политика Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова 17:59, Политика Картину Уорхола продали по частям на первом криптовалютном аукционе 17:55, Стиль
В ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары
Общество, 19:48
0
В ГИБДД призвали водителей отказаться от дальних поездок из-за жары

Госавтоинспеция призвала водителей по возможности отказаться в ближайшее время от дальних поездок из-за сильной жары в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

В жаркие дни сотрудники дорожной полиции советуют водителям перед поездкой обратить внимание на техническое состояние автомобиля, особенно систему кондиционирования, электроники, а также проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, рекомендуется начинать движение только после проветривания салона.

Во время поездки рекомендуется время от времени протирать влажной салфеткой лицо и шею. Также в ГИБДД советуют брать собой минеральную воду и медикаменты, которые помогут справиться с перепадами давления. Дорожная полиция рекомендует водителям останавливаться, если они чувствуют слабость, головную боль или головокружение.

Отмечается, что в жару не стоит оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что к 29 июня в столичном регионе ожидается плюс 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этим летом в Москве не будет побит рекорд 2010 года, когда столбик термометра находился на отметке выше 30 градусов в течение 44 дней.

Теги: ГИБДД МВД , Госавтоинспекция , жара в Москве
Главное
Экс-главе МЧС Владимиру Пучкову предложили пост сенатора Политика
Материалы по теме
Синоптики пообещали возвращение жары в Москву Общество
Синоптики усомнились в повторе аномальной жары 2010 года Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter