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Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова
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Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова
Политика, 17:59
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Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину внуку Примакова

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал запрет на въезд российскому журналисту Евгению Примакову на территорию Украины «грубым нарушением базовых демократических принципов свободы слова». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Подобные шаги Киев в отношении российских журналистов применял неоднократно, отметил спикер Госдумы. Он добавил, что власти Украины ограждают граждан от информации, которая «не вписывается в логику их нынешних действий».

«ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию», — заявил Володин.

Внука Примакова не пустили в Киев на конференцию ОБСЕ
Политика

Ранее в Министерстве иностранных дел России отказ во въезде журналисту назвали дискриминационным шагом и «подтверждением того, что официальный Киев не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ».

Секретарь Союза журналистов России Евгения Примаков 26 июня должен был принять участие в конференции «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее» в Киеве. Однако в аэропорту украинские пограничники заявили журналисту, что он представляет угрозу национальной безопасности страны и отобрали у него паспорт. Также ему запретили въезд в страну на пять лет.

Евгений Примаков — внук главы российского правительства в 1998–1999 годах и министра иностранных дел в 1996–1998 годах Евгения Примакова. Ранее Примаков-младший под псевдонимом Евгений Сандро работал на радио «Эхо Москвы», писал для «Коммерсанта», а с 2002 года стал работать на телевидении, в частности, был корреспондентом НТВ и «Первого канала».​ Он также является гендиректором АНО «Русская гуманитарная миссия» и членом Общественной палаты.

Теги: Украина , Вячеслав Володин , Евгений Примаков , Госдума
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