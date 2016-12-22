ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,35 62,53 EUR Нал. 73,98 73,08 USD Бирж. 63,11 +0,32 EUR Бирж. 73,59 +0,14 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6188,30 +60,46 IMOEX 2234,09 -0,11% RTSI 1115,53 -0,42% Brent 75,07 +1,24% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве
Лента новостей
Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода» 16:28, Политика Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве 16:21, Политика Правительство выделило еще 815 млн руб. на ЧМ-2018 16:19, Экономика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:15, РБК и Schneider Electric Производители сидра просят снизить акциз в 4 раза 16:14, Потребрынок В поезде Екатеринбург — Анапа отравились 10 детей 16:14, Общество Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца 16:07, Политика На глубине: как криптовалютный рынок опустился до минимума 2018 года 16:06, Крипто Нефтяные доходы предложили пустить на адаптацию людей к поздней пенсии 16:05, Экономика ФСБ попросила суд отстранить ректора саратовского вуза 15:57, Общество Глава РСПП назвал повышение НДС «наименьшим злом» 15:55, Экономика Сенат Нидерландов запретил паранджу в общественных местах 15:52, Общество Футболист Марокко возмутился системой видеоповторов после игры с Испанией 15:46, Спорт Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:45, Спецпроект РБК Спорт В Минске объяснили слова Лукашенко о вхождении в состав другой страны 15:41, Политика МПК заявил о невыполненных Паралимпийским комитетом России условиях 15:37, Общество Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС 15:31, Политика Полиция задержала подозреваемого в ДТП с погибшей беременной 15:27, Общество Двойники Ким Чен Ына, пляж и пиво: матч России и Уругвая в фотографиях 15:23, Спорт  Mercedes отозвал 362 автомобиля из-за проблем с передними сиденьями 15:18, Бизнес Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 15:15, Партнерский материал Минтранс и «Росатом» согласовали схему управления Арктикой 15:14, Бизнес Бизнесмена нашли мертвым в элитном яхт-клубе в Подмосковье 15:10, Общество Порошенко поручил образовать Высший антикоррупционный суд 15:01, Политика Женские часовые новинки лета 14:59, Стиль Страна ледников, вулканов и футбола: что для Исландии значит участие в ЧМ 14:59, Фотогалерея  Ценные бумаги: в BIS объяснили необходимость регулирования криптовалют 14:58, Крипто BMW не откажется от своих предприятий в Британии из-за Brexit 14:51, Экономика
Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве
Политика, 16:21
0
Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила отказ во встрече с осужденным на Украине российским военнослужащим, прапорщиком Максимом Одинцовым. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова прождала около часа в здании СИЗО в Киеве, где содержится Одинцов, после чего ей не разрешили встретиться с арестантом из-за «отсутствия разрешения из Минюста Украины, а также разрешения суда».

«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства», — сказала омбудсмен (цитата по ТАСС). По ее словам, украинская сторона в своей ноте, переданной Москальковой, не сообщила о необходимости определенных документов. «Мы получили разъяснение пенитенциарной системы только что и будем работать. Сроков рассмотрения заявления Минюстом — нет», — отметила Москалькова.

Она добавила, что очень сожалеет о принятом решении, поскольку оно могло стать «шагом доброй воли в отношениях наших государств и проявлением взаимности в посещении граждан России и Украины омбудсменами».

Накануне омбудсмен сообщила РБК, что получила разрешение посетить Украину. Там она намеревалась встретиться с Одинцовым и российскими моряками с траулера «Норд». Москалькова прибыла в Киев утром 26 июня.

Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд»
Политика

Одинцов и сержант Александр Баранов перешли из украинской армии в российскую в 2014 году. В 2016 году их задержали на нейтральной полосе в Крыму между российским и украинским пограничными постами. На Украине Одинцова обвинили в дезертирстве и государственной измене, приговорив к 14 годам лишения свободы.

Президент Владимир Путин 9 июня обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию с заключенными. По итогам беседы лидеры договорились, что омбудсмены двух стран посетят осужденных в России и на Украине.

Теги: Татьяна Москалькова , омбудсмен , Киев , Россия и Украина
Главное
Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода» Политика
Материалы по теме
Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд» Политика
Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter