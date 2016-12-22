Москальковой отказали во встрече с осужденным россиянином в Киеве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила отказ во встрече с осужденным на Украине российским военнослужащим, прапорщиком Максимом Одинцовым. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Москалькова прождала около часа в здании СИЗО в Киеве, где содержится Одинцов, после чего ей не разрешили встретиться с арестантом из-за «отсутствия разрешения из Минюста Украины, а также разрешения суда».

«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства», — сказала омбудсмен (цитата по ТАСС). По ее словам, украинская сторона в своей ноте, переданной Москальковой, не сообщила о необходимости определенных документов. «Мы получили разъяснение пенитенциарной системы только что и будем работать. Сроков рассмотрения заявления Минюстом — нет», — отметила Москалькова.

Она добавила, что очень сожалеет о принятом решении, поскольку оно могло стать «шагом доброй воли в отношениях наших государств и проявлением взаимности в посещении граждан России и Украины омбудсменами».

Накануне омбудсмен сообщила РБК, что получила разрешение посетить Украину. Там она намеревалась встретиться с Одинцовым и российскими моряками с траулера «Норд». Москалькова прибыла в Киев утром 26 июня.

Одинцов и сержант Александр Баранов перешли из украинской армии в российскую в 2014 году. В 2016 году их задержали на нейтральной полосе в Крыму между российским и украинским пограничными постами. На Украине Одинцова обвинили в дезертирстве и государственной измене, приговорив к 14 годам лишения свободы.

Президент Владимир Путин 9 июня обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию с заключенными. По итогам беседы лидеры договорились, что омбудсмены двух стран посетят осужденных в России и на Украине.