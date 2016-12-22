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Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд»
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Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд»
Политика, 10:34
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Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд»

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на встречу с находящимися в украинских СИЗО и колониях россиянами. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, который был приговорен судом Киева к 14 годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и госизмене. Также омбудсмен намерена встретиться с находящимся на территории Украины экипажем траулера «Норд», задержанного украинскими пограничниками в марте. Москалькова сообщила РБК, что планирует вернуться в Россию в конце недели.

Москальковой разрешили вылететь на Украину для встречи с моряками
Политика

Визит Москальковой на Украину является паритетным, как ответ на приезд в Россию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Это стало возможным благодаря договоренностям президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко. Денисова попыталась встретиться с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, но не была допущена к нему в колонию. Она заявила, что будет оставаться на российской территории, пока не увидится с кем-либо из заключенных украинцев. Для того, чтобы Москалькова попала на Украину, ей сняли запрет на въезд, введенный из-за посещения Крыма.

Теги: Татьяна Москалькова , Людмила Денисова , заключенные
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