Москалькова прибыла в Киев для встречи с моряками траулера «Норд»

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на встречу с находящимися в украинских СИЗО и колониях россиянами. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, который был приговорен судом Киева к 14 годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и госизмене. Также омбудсмен намерена встретиться с находящимся на территории Украины экипажем траулера «Норд», задержанного украинскими пограничниками в марте. Москалькова сообщила РБК, что планирует вернуться в Россию в конце недели.

Визит Москальковой на Украину является паритетным, как ответ на приезд в Россию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Это стало возможным благодаря договоренностям президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко. Денисова попыталась встретиться с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, но не была допущена к нему в колонию. Она заявила, что будет оставаться на российской территории, пока не увидится с кем-либо из заключенных украинцев. Для того, чтобы Москалькова попала на Украину, ей сняли запрет на въезд, введенный из-за посещения Крыма.