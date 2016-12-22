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Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд»
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Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд»
Политика, 13:19
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Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна «Норд»

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками траулера «Норд». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Москалькова заявила, что поражена тем, что власти Украины фактически удерживают «в заложниках» экипаж судна при том, что они не имеют украинского гражданства. «Их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных», — указано в сообщении.

По результатам встречи российский омбудсмен планирует обратиться к украинскому руководству с просьбой об освобождении моряков и их скорейшего возвращения в Россию. ТАСС уточняет, что встреча прошла в посольстве России на Украине.

Уполномоченный по правам человека прибыла в Киев утром 26 июня. Накануне стало известно, что Москалькова планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, приговоренного к 14 годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и государственной измене. Возвращение Москольковой в Россию планируется в конце недели.

Визит российского омбудсмена на Украину стал возможен после телефонных переговоров президента России Владмира Путина и украинского лидера Петра Порошенко. Президенты договорились о взаимных визитах омбудсменов.

В конце марта украинские пограничники задержали у берегов Крыма российский траулер «Норд». Команду корабля обвинили в нарушении правил пересечения госграницы и составили административные протоколы, так как не признают полуостров территорией России, а против капитана судна завели уголовное дело. ФСБ также возбудила дело против украинских пограничников. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией».

Теги: Татьяна Москалькова , уполномоченный по правам человека , российское судно
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