Замешанная в скандале с Siemens ТЭС в Крыму дала первый ток

Таврическая (Симферопольская) теплоэлектростанция (ТЭС) выдала первые мегаватты электричества в рамках пусконаладочных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Во время паровой продувки котла и паропроводов, а также синхронизации с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины первого энергоблока в сеть было выдано 45 МВт. После ввода в строй первый энергоблок Симферопольской ТЭС должен достичь мощности 235 МВт.

Всего два энергоблока ТЭС будут давать 470 МВт электрической мощности.

В конце апреля стало известно, что Минэнерго попросило перенести сроки ввода двух ТЭС Крыма — Симферопольской и Севастопольской, а в начале мая они были названы — осень 2018 года. Электростанции в Крыму строятся «Ростехом» с 2015 года. Проблемы со вводом их в срок возникли из-за скандала летом 2017 года с поставкой на полуостров турбин производства немецкого концерна Siemens, что запрещено санкциями ЕС. На данный момент Крым, не имевший собственной генерации, зависит от поставок электроэнергии из Краснодарского края по энергомосту через Керченский пролив. Из-за перегрузок в середине июня 2018 года полуостров в очередной раз оказался отключен от электроснабжения.