Внедорожник въехал в группу людей на Урале

В городе Полевской Свердловской области водитель внедорожника въехал в группу людей во время празднования Дня молодежи. Об этом сообщает издание URA.RU.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области изданию сообщили, что нетрезвый водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате женщины 23 и 26 лет были доставлены в больницу: одну госпитализировали с ушибом, вторая после оказания помощи покинула медучреждение.

Znak.com со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел у магазина «Перекресток», у которого собралась группа молодых людей. Кроме того, в полиции же рассказали, что в 2015 году водитель был лишен прав за пьяную езду.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В местном паблике «ВКонтакте» «Реальный Полевской» опубликовано видео ДТП.