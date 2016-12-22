В Москве автобус наехал на пешехода
Общество, 19:59
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В Москве автобус наехал на пешехода
В Москве на проспекте Вернадского произошел наезд автобуса на пешехода, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД. Пострадавшего осматривают медики.
«У дома 18 по проспекту Вернадского автобус совершил наезд, у мужчины ссадины и ушибы — его осматривают на месте», — заявил дежурный.
Источник РБК в МВД также сообщил, что автобус сбил пешехода. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
В Москве 29 декабря пассажирский автобус врезался в остановку рядом со станцией метро «Сходненская». В результате происшествия пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Следователи предположили, что водитель автобуса не справился с управлением.