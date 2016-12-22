Москальковой разрешили вылететь на Украину для встречи с моряками

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 25 июня отправится на Украину. Украинский уполномоченный Людмила Денисова заявила, что российские власти пока не допустили ее ни к одному украинскому заключенному

Татьяна Москалькова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 25 июня, отправится на Украину. Омбудсмен заявила РБК, что планирует вернуться в Россию в конце недели.

Москалькова намерена встретиться с российскими моряками с судна «Норд» и прапорщиком Максимом Одинцовым, который был приговорен Дарницким районным судом Киева к 14 годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и государственной измене.

Прапорщик Максим Одинцов и сержант Александр Баранов, перешедшие в 2014 году из украинской армии в российскую, были захвачены в Крыму сотрудниками Службы безопасности Украины в ноябре 2016 года. С военными связались под видом представителей харьковского вуза, которые предложили за деньги передать им заверенные документы, подтверждающие получение высшего образования. Обмен должен был состояться на нейтральной полосе между российским и украинским пограничными постами. При выходе на нейтральную полосу российских военных задержали бойцы украинских спецслужб. Рыболовецкое судно «Норд» было задержано сотрудниками погранслужбы Украины в конце марта. Команду подозревали в нарушении правил пересечения государственной границы, моряков обвинили в нарушении правил пересечения государственной границы.

Этот визит — «паритетный» ответ на приезд в Россию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Она прибыла в Россию в начале июня по договоренности президентов Владимира Путина и Петра Порошенко. Денисова рассказала РБК, что получила от Москальковой сообщение о том, что та намерена отправиться на Украину. «Но договоренностей, что я ее буду сопровождать [там], нет», — отметила она.

Киев получил ноту от российского МИДа о планах Москальковой посетить 50 заключенных в украинских тюрьмах и СИЗО граждан России, рассказала Денисова. Украинский уполномоченный добавила, что планирует посетить в России 59 заключенных из числа граждан Украины, но пока не встретилась ни с одним из них — в частности, с проводящим голодовку режиссером Олегом Сенцовым.

Ранее Москалькова сообщала, что отправила во ФСИН запрос о допуске Денисовой к Сенцову. Данные о состоянии здоровья режиссера расходятся: российский уполномоченный говорила РБК, что «нет угрозы его жизни». Денисова со ссылкой на адвоката Сенцова Дмитрия Динзе заявила, что режиссер «очень бледен» и что у него «почти не осталось вен, чтобы заливать туда глюкозу».

Украинский омбудсмен добавила, что намерена оставаться в России, пока не увидит «хотя бы кого-то» из своего списка заключенных.

Проблемы в работе Денисовой в России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил несогласованностью действий с Москальковой. По его словам, российский омбудсмен должна была встретиться на Украине с арестованным главредом «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, но это не удалось сделать.

Президенты Путин и Порошенко обсудили ситуацию с заключенным 9 июня. Они договорились, что омбудсмены двух стран посетят арестантов в России и на Украине. После того как встречи уполномоченных по правам человека с Сенцовым и Вышинским не состоялись, Путин и Порошенко снова обсудили дело Сенцова. После телефонного разговора президентов России и Украины стало известно, что Киев снял запрет на въезд Москальковой на украинскую территорию, который был наложен на нее за «нарушение правил въезда» в Крым.