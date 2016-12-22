Кремль опубликовал поручения Путина по итогам прямой линии

По итогам общения граждан с главой государства подготовлен список поручений для правительства и властей регионов. Задачи касаются, в частности, ситуации с ценами на авиабилеты и предоставления гражданства мигрантам

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

На сайте Кремля опубликован список поручений президента России по итогам прямой линии, прошедшей 7 июня. В их числе — совершенствование механизма субсидирования авиаперевозок, упрощение получения российского гражданства для иностранцев, владеющих русским языком, и недопущение необоснованного роста цен на авиабилеты.

В связи с проведением в России ЧМ-2018 Путин поручил правительству и главам регионов реализовать меры по эффективному использованию «наследия чемпионата мира по футболу». На базе спортивных объектов мундиаля может быть сформирована инфраструктура для занятий спортом молодежи либо созданы детские футбольные центры. Часть объектов можно передать под тренировочные базы для команд.

Правительству также предложено «принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда» бюджетников. Поручения кабмину касаются и обеспечения достройки домов для обманутых дольщиков.

Часть поручений обращена непосредственно к властям регионов, из которых главе государства поступили жалобы. Так, Минздраву и правительству Владимирской области надлежит обеспечить ремонт районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино. Властям и министерству просвещения Алтая предложено обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района края, укомплектовать ее педагогическими кадрами и провести ремонт здания. От властей Ставропольского края Путин потребовал решить проблему с поддержкой граждан, пострадавших при паводке в прошлом году, а от администрации соседнего Краснодарского края — привести в порядок пляжи в Лазаревском.

Перед Федеральной антимонопольной службой поставлена задача до 1 августа «организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста».

В этом году программа продолжалась 4 часа 22 минуты. Всего во время прямой линии и подготовки к ней Путину поступило более 2 млн обращений. Президент успел ответить на 73 вопроса. Согласно данным компании Mediascope в этом году трансляция прямой линии стала самой непопулярной начиная с 2011-го. В общей сложности ее посмотрели 5,78 млн человек.