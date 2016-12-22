Машина въехала в здание редакции голландской газеты

Фото: telegraaf.nl

В здание, в которой расположена редакций нидерландской газеты De Telegraaf, въехал фургон, сообщение о произошедшем опубликовано на сайте издания.

Отмечается, что фургон врезалась в здание на большой скорости, а потом загорелась. Разбиты окна здания, пострадавших или погибших нет. Когда на место прибыла полиция, водителя в фургоне не было.

«Все свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать», — сказал главный редактор газеты Пол Янсен.

Видео: telegraaf.nl

Инцидент произошел около 4 утра по местному времени (5:00 мск).

De Telegraaf — крупнейшая ежедневная газета страны, отмечает Reuters.

На прошлой неделе, в ночь на 22 июня, неизвестные выстрелили по зданию в центре Амстердама из противотанкового оружия. Окна в здании выбило, но никто не пострадал. Полиция задержала одного подозреваемого.