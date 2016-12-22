В Греции на базу ВВС въехал частный автомобиль

В Греции частный автомобиль въехал на авиабазу в афинском районе Татой, сломав защитное заграждение у ворот 123-го отдела технического образования. Об этом сообщает Militaire со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, во второй половине дня.

«Военные сразу же остановили транспортное средство и сообщили полиции об инциденте. Сотрудники правоохранительных органов арестовали водителя автомобиля», — заявил начальник штаба.

Он добавил, что полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На данный момент мотив водителя неизвестен.