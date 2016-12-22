Производитель Jack Daniel's допустил рост цен для потребителей в ЕС

Brown-Forman Corp., производитель американского виски Jack Daniel’s, может повысить цены до 10% для потребителей в ЕС после того, как Брюссель ввел дополнительные пошлины в размере 25% на ряд американских товаров. Об этом заявил представитель компании Фил Линч, сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что ЕС является крупнейшим рынком сбыта Jack Daniel’s и последствия действий Брюсселя дадут о себе знать в ближайшие несколько месяцев. Линч отметил, что размер повышения не будет повторять ставку тарифов, однако допустил рост цен на виски в размере до 10%.

В то же время Bloomberg отмечает, что в канун введения дополнительных европейских пошлин на американские товары Brown-Forman Corp направила на европейский рынок, в частности, во Францию, Испанию, Германию и Польшу, увеличенную партию алкоголя. В этих странах у компании есть собственная дистрибьюторская сеть.

В марте США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10%, объяснив эти действия соображениями «национальной безопасности». В конце июня Еврокомиссия утвердила ответные меры на американские пошлины. Они касаются тарифов на экспорт из США в объеме €2,8 млрд, в частности, стали, алюминия, сельскохозяйственных товаров, виски, табака и других товаров. 22 июня данные меры вступили в силу. Условием их отмены ЕС назвал упразднение тотальных тарифов на сталь и алюминий.