Правозащитники рассказали о визите к подозреваемой в шпионаже Цуркан

Арестованная по подозрению в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, судя по ее поведению в СИЗО, не считает себя виновной, сказала РБК зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева после визита к ней в изолятор.

«Она показалась нам непривередливой, так как ничего не просила. Но видно, что она в шоке, что ей обидно и она не была готова к такому», — добавила она. Меркачева пояснила, что такое поведение Цуркан говорит о том, что арестованная не считает себя виновной.

«Мы были вчера вечером в «Лефортово». Она сидит в камере, карантин уже прошла, у нее есть сокамерница. Она ни на что не жаловалась, у нее еще вещей там нет, не освоилась, трудно пока с продуктами, так как она вегетарианка», — отметила правозащитница.

По словам Меркачевой, у Цуркан нет проблем со здоровьем. Правозащитница уточнила, что у Цуркан есть российское гражданство, но ФСИН «без разницы, какое гражданство, условия одинаковые будут».

Карина Цуркан, комментируя дело против нее, сказала, что «стала частью чьей-то игры».