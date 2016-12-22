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После взрыва во время речи президента Зимбабве умер человек
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После взрыва во время речи президента Зимбабве умер человек
Политика, 14:17
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После взрыва во время речи президента Зимбабве умер человек

Один человек умер в больнице от ран, полученных в результате взрыва на стадионе в Зимбабве во время речи президента Эммерсона Мнангагвы. Об этом сообщает Reuters.

Видео: Zimpapers Online / YouTube

Всего пострадали 49 человек. Взрывное устройство сработало 23 июня во время речи Мнангагвы в городе Булавайо в палатке для VIP-персон. Ранения получили вице-президенты, генерал и министр окружающей среды, водных ресурсов и климата. По данным полиции, это не первое покушение на главу государства.

По словам Мнангагвы, бомба взорвалась «в нескольких дюймах» от него, он назвал произошедшее «трусливым актом». Покушение на президента Зимбабве произошло за месяц до выборов в республике, назначенных на 30 июля.

Теги: Зимбабве , взрыв , Президент , Выборы , покушение
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