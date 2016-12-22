В Зимбабве на стадионе во время речи президента произошел взрыв

В Зимбабве во время речи президента Эммерсона Мнангагвы на стадионе в городе Булавайо произошел взрыв. Об этом сообщил представитель зимбабвийского лидера, передает Reuters.
По его словам, президент не был ранен в результате взрыва. Собеседник агентства рассказал, что взрыв произошел в палате для VIP-персон, которые присутствовали во время речи президента. «Мы все еще пытаемся понять, что на самом деле произошло. Есть информация о том, что некоторые получили ранения», — сказал представитель президента.
Как сообщает Reuters, в результате инцидента были ранены вице-президенты Константин Чивенга и Кембо Мохади, а также один из министров, имя которого не называется.
В национальной полиции сообщили местному изданию Zimbabwe Herald, что расследование инцидента продолжается. В правоохранительных органах также отметили, что на жизнь президента Мнангагвы были совершены неоднократные попытки покушения за последние пять лет.
Также издание опубликовало видео, на котором запечатлен момент взрыва на трибуне.
Комментируя произошедшее, президент назвал атаку «трусливым актом, который имеет цель помешать проведению выборов». Он также заметил, что взрыв произошел в нескольких дюймах от него. «Но пока мое время не настало», — сказал Мнангагва. Reuters отмечает, что инцидент произошел за месяц до президентских выборов в Зимбабве, которые должны состояться 30 июля.