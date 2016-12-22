В Зимбабве на стадионе во время речи президента произошел взрыв

В Зимбабве во время речи президента Эммерсона Мнангагвы на стадионе в городе Булавайо произошел взрыв. Об этом сообщил представитель зимбабвийского лидера, передает Reuters.

По его словам, президент не был ранен в результате взрыва. Собеседник агентства рассказал, что взрыв произошел в палате для VIP-персон, которые присутствовали во время речи президента. «Мы все еще пытаемся понять, что на самом деле произошло. Есть информация​ о том, что некоторые получили ранения», — сказал представитель президента.



Как сообщает Reuters, в результате инцидента были ранены вице-президенты Константин Чивенга и Кембо Мохади, а также один из министров, имя которого не называется.



В национальной полиции сообщили местному изданию Zimbabwe Herald, что расследование инцидента продолжается. В правоохранительных органах также отметили, что на жизнь президента Мнангагвы были совершены неоднократные попытки покушения за последние пять лет.



Также издание опубликовало видео, на котором запечатлен момент взрыва на трибуне.

Видео: Zimpapers Online / YouTube



Комментируя произошедшее, президент назвал атаку «трусливым актом, который имеет цель помешать проведению выборов». Он также заметил, что взрыв произошел в нескольких дюймах от него. «Но пока мое время не настало», — сказал Мнангагва. Reuters отмечает, что инцидент произошел за месяц до президентских выборов в Зимбабве, которые должны состояться 30 июля.