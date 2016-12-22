Число раненных во время речи президента Зимбабве достигло 49 человек

Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве во время речи президента Эммерсона Мнангагвы увеличилось до 49 человек. Об этом сообщили в национальной полиции, передает Reuters. В местных правоохранительных органах допустили, что это число может вырасти. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.



В полиции отметили, что по факту произошедшего было начато расследование и предлагается «существенная награда» за любую информацию, которая поможет правоохранителям в расследовании. Какую-либо информацию о состоянии пострадавших в полиции не предоставили.

Видео: Zimpapers Online / YouTube

В субботу, 23 ноября, во время речи Мнангагвы в городе Булавайо в палатке для VIP-персон произошел взрыв. Среди пострадавших были вице-президенты, генерал и министр окружающей среды, водных ресурсов и климата. В полиции отметили, что это не первое покушение на президента Мнангагву за пять лет его срока. Сам зимбабвийский лидер назвал взрыв «трусливым актом». По его словам, взрывное устройство сдетонировало «в нескольких дюймах от него».

Взрыв во время речи Мнангагвы произошел почти за месяц до выборов в Зимбабве. Они должны состояться 30 июля.