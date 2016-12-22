Песков предложил «не сгущать краски» на вопрос о падении рейтингов Путина

В ситуации со снижением рейтингов президента Владимира Путина не стоит «сгущать краски». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая и социально резонансная тема, она подлежит скрупулезному разъяснению», — сказал Песков. Он напомнил, что глава государства на данной стадии пенсионной реформы «не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся с целью окончательного формирования позиции, поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей». Ранее Песков уже говорил, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы.

По его словам, российский лидер «весьма прагматично» относится к собственным рейтингам, «для него все-таки главное — это продолжение работы, выполнение обязанностей главы государства и он никогда не оглядывается на свой рейтинг. «Интересы людей для него всегда превыше всего», — подчеркнул Песков.

Ранее ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали снижение рейтингов Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева на фоне пенсионной реформы и роста цен на бензин.