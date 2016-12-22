В Кремле прокомментировали дело Цуркан

В Кремле «не занимаются следственной деятельностью», а контрразведка в России — это задача ФСБ России и других силовых ведомств, «которые пресекают действия, наносящие ущерб стране». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за расследованием дела обвиняемой в шпионаже члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, сообщает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин «безусловно» получил отчеты по делу Цуркан.

Женщину арестовали 19 июня. По словам источника РБК, Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. В посольстве Румынии в Москве подтвердили РБК, что Цуркан является гражданкой республики. При этом в МИД Румынии сообщили РБК, что запросили у российского посольства дополнительную информацию по аресту Цуркан. «МИД Румынии хотел бы обратить внимание на спекулятивный характер информации, появляющейся в российских СМИ, и рекомендует проявлять осторожность при подходе к этому делу», — отметили в ведомстве.

Сама Цуркан не признает свою вину в шпионаже. По словам собеседника РБК в одной из российских спецслужб, женщину подозревают в передаче Румынии данных о поставках электроэнергии в Крым и на Донбасс. Информацию подтвердили РБК два чиновника, знакомых с подготовкой территориальных схем электроснабжения.

После задержания Цуркан силовики провели обыски в кабинете замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. По словам источника РБК, близкого к Минэнерго, замминистра отсутствовал на рабочем месте во время обыска. Источники «Интерфакса» в энергетическом секторе отмечали, что Кравченко может проходить по делу Цуркан как свидетель.