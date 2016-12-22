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В Кремле прокомментировали дело Цуркан
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В Кремле прокомментировали дело Цуркан
Политика, 13:15
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В Кремле прокомментировали дело Цуркан

В Кремле «не занимаются следственной деятельностью», а контрразведка в России — это задача ФСБ России и других силовых ведомств, «которые пресекают действия, наносящие ущерб стране». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за расследованием дела обвиняемой в шпионаже члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, сообщает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин «безусловно» получил отчеты по делу Цуркан.

Румыния признала арестованную в России за шпионаж Цуркан своей гражданкой
Политика

Женщину арестовали 19 июня. По словам источника РБК, Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. В посольстве Румынии в Москве подтвердили РБК, что Цуркан является гражданкой республики. При этом в МИД Румынии сообщили РБК, что запросили у российского посольства дополнительную информацию по аресту Цуркан. «МИД Румынии хотел бы обратить внимание на спекулятивный характер информации, появляющейся в российских СМИ, и рекомендует проявлять осторожность при подходе к этому делу», — отметили в ведомстве.

Сама Цуркан не признает свою вину в шпионаже. По словам собеседника РБК в одной из российских спецслужб, женщину подозревают в передаче Румынии данных о поставках электроэнергии в Крым и на Донбасс. Информацию подтвердили РБК два чиновника, знакомых с подготовкой территориальных схем электроснабжения.

После задержания Цуркан силовики провели обыски в кабинете замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. По словам источника РБК, близкого к Минэнерго, замминистра отсутствовал на рабочем месте во время обыска. Источники «Интерфакса» в энергетическом секторе отмечали, что Кравченко может проходить по делу Цуркан как свидетель.

Теги: Дмитрий Песков , Карина Цуркан , шпионаж
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