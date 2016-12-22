AP узнало об отказе КНДР от митинга против США ради соглашений с Трампом

Власти КНДР решили не проводить антиамериканскую акцию, которая традиционно каждый год проходит в Пхеньяне, сообщает AP со ссылкой на данные корреспондентов в Северной Корее. Это может быть связано с потеплением отношений между КНДР и Соединенными Штатами после сингапурского саммита.
Ежегодная демонстрация является частью празднования, посвященного памяти Корейской войны. Обычно акции, направленные против «империализма США», проводятся в КНДР на протяжении месяца, завершаясь 27 июля, когда отмечается национальный праздник Дня победы в Отечественной освободительной войне. В прошлом году массовая демонстрация на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрала порядка 100 тыс. человек.
Несмотря на то, что власти КНДР не объявляли официально о решении не проводить мероприятие, бюро AP в Пхеньяне подтвердило, что акция в этом году проводиться не будет. Подготовку к ежегодной демонстрации власти Северной Кореи не ведут.
После саммита в Сингапуре, на котором состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР, официальный Пхеньян снизил активность антиамериканской пропаганды. Как отмечает AP, государственные СМИ в КНДР отказались от практики оскорбительных отзывов в адрес Трампа во время освещения встречи американского президента с Ким Чен Ыном.
Саммит в Сингапуре прошел 12 июня и завершился подписанием совместной американо-корейской декларации. В документе была зафиксирована приверженность США и КНДР к процессу денуклеаризации Корейского полуострова и мирному диалогу. После саммита Дональд Трамп заявил об отказе США от проведения регулярных учений с Южной Кореей и о намерении в будущем вывести американских военных с Корейского полуострова. Учения, традиционно направленные на противодействие военной угрозе со стороны КНДР, американский лидер назвал дорогими «военными играми».