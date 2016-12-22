США пообещали представить КНДР план по денуклеаризации

В скором времени США представят КНДР план по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона, сопровождавший главу ведомства Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску, сообщает Reuters.

«Мы скоро узнаем, будет ли [Пхеньян] добросовестно выполнять взятые на себя обязательства или нет», — сказал чиновник. «Будем задавать им конкретные вопросы и предложим план, когда представим северокорейцам свою концепцию того, как должны быть реализованы достигнутые на саммите соглашения», — добавил он.

В Сингапуре 12 июня состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. На саммите американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали декларацию о развитии двусторонних отношений и приверженности двух стран идее денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп позднее назвал Ким Чен Ына великим переговорщиком, добавив, что уверен в решимости Пхеньяна отказаться от военной ядерной программы.

На следующий день госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Сеуле, отметил, что Вашингтон добьется денуклеаризации КНДР до 2021 года. В рамках достигнутых договоренностей Вашингтон отказался от проведения совместных военных учений с Сеулом.