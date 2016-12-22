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На Украине начали испытания боевого робота «Охотник»
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На Украине начали испытания боевого робота «Охотник»
Украинский кризис, 08:35
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На Украине начали испытания боевого робота «Охотник»

Вооруженные силы Украины начали испытания роботизированного боевого комплекса «Охотник». Об этом сообщается на странице кабинета министров Украины в Facebook.

Военные во время испытаний проверят возможность боевого робота преодолевать препятствия, а также то, как он справится с огневыми, техническими и инженерными задачами. В сообщении говорится, что робота можно вооружить пулеметом, автоматическим гранатометом, противотанковым комплексом, пушкой. «После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора», — указывается в сообщении.

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил 23 июня, что украинский научно-производственный комплекс «Искра» разработал новые радиолокационные станции. По его словам, они имеют «более высокие характеристики», чем предлагаемые на внешних рынках. «Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», — подчеркнул Порошенко. Серийный выпуск РЛС начнется в 2019 году.

Теги: боевые роботы , Украина , ВСУ
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