Порошенко рассказал о РЛС украинского производства

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о радиолокационных станциях, которые были изготовлены на украинском научно-производственном комплексе «Искра». Об этом он написал на своей странице в Twitter.



По его словам, «Искра» — это жемчужина оборонно-промышленного комплекса Украины, которая играет важную роль в обеспечении обороноспособности государства. Президент рассказал, что эта РЛС имеет «более высокие характеристики», чем те, которые предлагаются на внешних рынках. Порошенко отметил, что в пятницу, 22 июня, он передал сертификаты на эти радиолокационные станции подразделениями Вооруженных сил Украины. «Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», — добавил украинских президент.

Как сообщает УНИАН, Порошенко сказал, что Украина усилит разработку собственных и купит зарубежные зенитно-ракетные комплексы, чтобы усилить свою оборону. По словам украинского лидера, это будет сделано для того, «чтобы украинский народ был уверен, что украинская граница под надежным прикрытием, а украинская армия — лучшая в мире».По данным украинского « 5 канала », данные мобильные радиолокационные комплексы используются, чтобы определять цели на низких и средних высотах. По словам специалистов, опытные образцы предназначены для проведения разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и​ подавления связи. Серийный выпуск таких РЛС планируется начать в 2019 году.