Армия Сирии зачистила от боевиков ИГ часть пустыни на границе с Ираком

Бойцы сирийской армии освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) часть пустыни западнее города Аль-Букамаль на границе с Ираком, сообщает Sana.
Подразделения сирийской правительственной армии ликвидировали большое количество террористов, освободив территорию в 1,8 тыс. кв. м. После этого им удалось выйти к границе с Ираком.
Агентство отмечает, что в минувшую среду сирийская армия восстановила контроль над районом между деревнями Мезайле и Фида Бин Мувайна в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, правительственные войска отчистили от террористов более 1,2 кв. м в деревне Дейр-эль-Цур.
22 июня иракские военные нанесли авиаудар в Сирии по собранию глав «Исламского государства», в результате чего были убиты 45 членов ИГ.