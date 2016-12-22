ВВС Ирака при ударе по месту встречи лидеров ИГ в Сирии убили 45 боевиков

Иракские военные нанесли авиаудар в Сирии по собранию глав запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщили военные, передает Reuters. В результате были убиты 45 членов ИГ.



Как отмечается в сообщении, удар был нанесен в пятницу, 22 июня, истребителями F-16. В ходе удара были уничтожены три дома в городе Хаджин на реке Евфрат, где проходила встреча лидеров «Исламского государства». Военные отметили, что среди убитых боевиков —​ заместитель «военного министра» ИГ, один из их эмиров, отвечающих за СМИ, и персональный курьер главы «Исламского государства» Абу аль-Багдади, а также глава полиции боевиков. Иракские военные отметили, что удар был нанесен успешно и все цели были уничтожены.

Первые авиаудары в Сирии ВВС Ирака нанесли в феврале 2017 года. Они были нанесены после теракта в Багдаде, жертвами которого стали по меньшей мере 48 человек. Тогда иракские власти заявили, что военная операция проходила с разрешения официального Дамаска. В конце 2017 года иракские власти объявили о полной победе на «Исламским государством» на своей территории.