При столкновении двух танкеров близ Сингапура произошла утечка бутана

В результате столкновения двух танкеров в территориальных водах Сингапура произошла утечка бутана. Об этом сообщила газета Singapore Times со ссылкой на Морскую и портовую администрацию Сингапура.

По ее данным, столкнулись сингапурский танкер Crystal Sunrise, предназначенный для перевозки сжиженного нефтяного газа, и греческий танкер Astro Saturn. В результате столкновения почти 1,8 т бутана вытекли из танкера Crystal Sunrise и попали в атмосферу. Спустя некоторое время экипаж судна смог остановить утечку.

При столкновении судов никто не пострадал. В качестве меры предосторожности восемь сотрудников порта, которые находились в непосредственной близости от столкновения, прошли медицинское обследование.

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