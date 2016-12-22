Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане увеличилось до двух
Общество, 20:37
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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане увеличилось до двух
Число жертв взрыва газа в татарстанском городе Заинск увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана, передает «Интерфакс». В пятницу, 22 июня, сообщалось об одном погибшем.
Как рассказали в ведомстве, в воскресенье, 24 ноября, скончалась пострадавшая женщина, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии. В Министерстве здравоохранения республики отметили, что на данный момент в медицинских учреждениях остаются шестеро пострадавших при взрыве газа в доме, в том числе один ребенок.взорвался в пятиэтажке в Заинске в пятницу, 22 июня. В результате взрывом были разрушены несколько квартир на пятом этаже и кровля. По предварительным данным, причиной инцидента стали ремонтные работы в одной из квартир, где строители натягивали потолок. Кроме того, как полагает следствие, в момент взрыва рабочий занимался очисткой вентиляции.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).