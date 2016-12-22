Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в городе Заинске (Татарстан), скончался в больнице. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф, передает ТАСС.



Представитель оперативного штата МЧС рассказал «РИА Новости», что всего после взрыва были госпитализированы восемь человек. По его словам, четверо, в том числе женщина и ребенок, были извлечены из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четвертых пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое.

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В пятницу, 22 июня, в пятиэтажке взорвался газовый баллон. Взрывом были разрушены несколько квартир на пятом этаже и кровля. По предварительным данным, причиной взрыва стали строительные работы в одной из квартир, где рабочие натягивали потолок.

Также, по данным следствия, в момент ЧП на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции.

По факту произошедшего возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).