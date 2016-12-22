В Зимбабве при взрыве на стадионе с президентом пострадали девять человек

В Зимбабве в результате взрыва во время выступления президента Эммерсона Мнангагвы ранения получили по меньшей мере девать человек. Об этом сообщил представитель зимбабвийского лидера, пишет Zimbabwe Herald.



По его словам, среди пострадавших вице-президент Кембо Мохади, который получил ранение в ногу. Он отметил, что Мохади чувствует себя хорошо. Министр окружающей среды, водных ресурсов и климата Оппа Мусрштгури была ранена в район груди и находится в состоянии шока. Генерал Ругее пострадал от шрапнели, которая попала в его руку. Вице-президент Май Чивенга была ранены в лицо, когда пыталась спасти одного из своих коллег, пострадавших от шрапнелию Ее муж также был ранен в лицо, но с ним все в порядке. Кроме того, ранения получили охранники.

Взрыв на стадионе в Зимбабве прогремел в субботу, 23 июня, когда президент выступал с речью. Взрывное устройство сдетонировало около палатки для VIP-персон. В национальной полиции отметили, что за пять лет на лидера страны были совершены неоднократная покушения.

Видео: Zimpapers Online / YouTube

Сам Мнангагва назвал атаку «трусливым актом» и рассказал, что бомба взорвалась в несколько дюймов от него. Инцидент произошел почти за месяц до выборов в Зимбабве. Они должны состояться 30 июля.