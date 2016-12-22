В Турции 10 иностранцев заподозрили во вмешательство в выборы

В Турции десять иностранцев заподозрили во вмешательстве в выборы в четырех провинциях. Об этом сообщили в турецком МВД, передает Anadolu.
Как отмечается в сообщении, трое граждан Франции в Агры, трое немцев в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре представились наблюдателями, хотя они не имели аккредитации и не были наблюдателями ОБСЕ.
В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Впервые в истории страны избранный президент также возглавит кабинет министров. Соответствующие изменения в Конституцию были внесены в 2017 году. Всего в президентской гонке принимают участие шесть кандидатов, среди них — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, от Республиканской народной партии — Мухаррем Индже и лидер Хорошей партии Мераль Акшенер.