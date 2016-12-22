Эрдоган проголосовал на президентских и парламентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган проголосовал на досрочных президентских и парламентских выборах, сообщает телеканал NTV, который ведет трансляцию с избирательного участка.
Отмечается, что Эрдоган отдал свой голос в одной из средних школ шайона Ускюдар в Стамбуле. Вместе с ним проголосовать приехала супруга турецкого лидера Эмина Эрдоган.
Ранее на досрочных выборах свои голоса отдали другие кандидаты в президенты от оппозиционных турецкий партий, передает Anadolu Ajansı. Так, кандидат в президенты Турции от Республиканской народной партии Мухаррем Индже проголосовал в Ялове, а возглавляющая «Хорошую партию» Мераль Акшенер отдала свой голос в Стамбуле.
Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в Турции 24 июня с 08:00 по местному времени (совпадает с московским) до 17:00. Впервые в истории страны избранный президент одновременно станет главой правительства согласно изменениям, внесенным в конституцию в 2017 году.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал проходящие выборы «праздником демократии».
«Выборы 24 июня — это праздник демократии. Избиратели массово стекаются к избирательным участкам и продолжают голосовать по всей Турции», — цитирует его Anadolu Ajansı в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал воскресные выборы «самыми важными в истории Турецкой Республики».