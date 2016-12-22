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Пограничная ситуация: как Эрдоган и его партия могут потерять большинство
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Пограничная ситуация: как Эрдоган и его партия могут потерять большинство
Политика, 14:03
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Пограничная ситуация: как Эрдоган и его партия могут потерять большинство
Воскресные досрочные выборы в Турции не будут легкими для партии власти и президента Эрдогана. Оппозиции удалось сплотиться, что позволяет ей претендовать на большинство в парламенте
Плакат с изображение президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные всеобщие выборы — впервые избиратели в один день голосуют сразу за президента страны и решают, какие партии войдут в турецкий однопалатный парламент (меджлис). Выборы проходят больше чем на год раньше запланированного срока — они должны были состояться 3 ноября 2019 года.

Воскресное голосование также закончит переход страны от парламентской к президентской республики. В силу вступят конституционные поправки, которые турки одобрили на референдуме в апреле 2017 года. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 8 июля пройдет второй тур голосования. В нем будут участвовать два кандидата, получившие наибольшее количество голосов.

Согласно данным Верховной избирательной комиссии Турции, в предстоящих выборах примут участие около 59 млн человек, в том числе более 3 млн турецких граждан за рубежом.

Больше власти президенту

После вступления в силу новой Конституции полномочия парламента и правительства значительно ослабятся, а президентская власть укрепится. Глава государства получит право законодательной инициативы, сможет устанавливать указами законы в обход правительства и парламента. Должность премьер-министра страны будет упразднена, назначать и увольнять министров сможет только президент, отчитываться они также будут только пред главой государства. У парламента сохранится возможность объявить импичмент президенту, но для начала процедуры нужно будет получить поддержку больше половины депутатов (301 из 600), а для объявления импичмента необходима будет поддержка трех пятых состава парламента (360 депутатов).

Динамичная оппозиция

В борьбе за президентское кресло участвуют шесть кандидатов. Фаворитом, хоть и не абсолютным, остается действующий президент Турции, 64-летний​ Реджеп Тайип Эрдоган, позиционирующий себя как лидер не только своей страны, но и мусульманского мира.Он кандидат умеренно исламистской правоцентристской «Партии справедливости и развития» (AKP), правящей партии в Турции с 2002 года. Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет: с 2003 по 2014 годы он был премьер-министром, а с 2014 года занимает должность президента.

Действующий президент остается самым популярным и влиятельным политиком Турции, несмотря на неожиданно динамичную оппозицию, отмечает The Guardian. Главным соперником действующего президента от оппозиции является бывший учитель физики, кандидат Народно-республиканской партии» (CHP) Мухаррем Индже, который строит свою кампанию на обвинениях действующего президента в узурпации власти.

Большинство опросов общественного мнения предрекают победу Эрдогана. Основная интрига президентских выборов заключается в том, потребуется ли для определения победителя второй тур голосования в условиях заметной активизации турецкой оппозиции. Действующий президент может набрать от 42% до 52% голосов избирателей в первом туре, показывают опросы. Второе место они отдают Индже (он может набрать от 21% до 26% голосов).

Мухаррем Индже (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Третье место опросы отдают Мерал Акшенери — кандидату от недавно образовавшейся «Хорошей партии» (İYİ). Акшенери — бывший министр внутренних дел, которая в 2017 году перешла в оппозицию и основала собственную партию. Она может набрать до 21% голосов. Другой оппозиционный кандидат в президенты Селахаттин Демирташ (от прокурдской левой «Народной демократической партии» (HDP). Он участвует в кампании, хотя и находится в тюрьме. Он был арестован и лишен парламентской неприкосновенности в 2016 году по обвинению в терроризме и оскорблении Эрдогана. Власти Турции обвиняют партию HDP в связях с «Рабочей партией Курдистана» (PKK), которую Анкара считает террористической организацией. По прогнозам, Демирташ может рассчитывать на 12% голосов.

Кандидаты от консервативной исламистской партии «Счастья» (Saadet) Темель Карамоллаоглу и Догу Перинчек от националистической партии «Родина» (Vatan) вряд ли получат больше 3% голосов.

Пограничная ситуация

Поддержку населения Эрдоган теряет из-за начавшихся после попытки госпереворота в июле 2016 года массовых арестов, в том числе оппозиции, журналистов и преподавателей ВУЗов, а также из-за сложной экономической ситуации в стране.

Чем ближе выборы, тем реалистичнее выглядит сценарий, при котором президент будет избран во втором туре голосования, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Исаев. По его мнению, Эрдоган рассчитывал увеличить свою популярность за счет внешнеполитической повестки, но прирост оказался значительно ниже его ожиданий. Даже военные успехи в сирийском Африне против курдов и агрессивная риторика в отношении Израиля не принесли Эрдогану серьезных дивидендов, замечает эксперт. Ситуация пограничная, продолжает он, напоминая, что на конституционном референдуме в 2017 году перевес в пользу поддержанной Эрдоганом реформы был минимальным.

Эрдоган назначил досрочные выборы, так как не был уверен в победе в 2019 году, но даже несмотря на это, шансы на то, что голосование продолжится во втором туре сохраняются, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. «В стране продолжает ухудшаться экономическая ситуация. Новые лидеры оппозиции очень быстро набирают популярность», — говорит эксперт.

По данным TurkStat, безработица в Турции составляет более 10%. При этом среди турецкой молодежи (15-24) безработица почти в два раза — 19%. Из-за политики Эрдогана после неудавшейся попытки переворота в 2016 году иностранцы стали меньше инвестировать в экономику страны. Приток прямых иностранных инвестиций в Турцию упал на 22% ($3,1 млрд) за первые четыре месяца этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщает турецкая газета Dunya со ссылкой на данные правительства. Кроме того, в стране дешевеет национальная валюта — за последние пять лет турецкая лира обесценилась более чем на 240% по отношению к доллару.

Мерал Акшенери (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

«Сейчас большинство Эрдогана уже держится на арифметической погрешности. Идеология исламизма, на которую он опирается, теряет популярность. Количество верующих в Турции и сторонников исламской ориентации страны не уменьшается, но тем не менее турки все-таки привыкли жить в светском государстве», — говорит Надеин-Раевский. В этом смысле оппозицию выгодно отличает склонность вернуться к идеям основателя республики Кемаля Ататюрка, добавляет он.

Борьба за парламент

Еще сложнее ситуация для в парламентской кампании. Опросы показывают, что большинство в меджлисе может достаться оппозиции. Впервые в истории Турции политические партии выйдут на выборы в составе альянсов, что повышает шансы оппозиционных партий пройти в парламент. В «Альянс народа» входит правящая «Партия справедливости и развития» вместе с союзной ей ультраправой «Партией националистического движения» (MHP). Последняя отказалась выдвигать собственного кандидата на пост президента. Этому блоку противостоят объединившиеся в «Альянс нации» крупнейшие оппозиционные силы — «Народно-республиканская партия», «Хорошая партия» и партия «Счастье».

Если раньше каждой партии нужно было самостоятельно набрать 10% голосов для получения мест в парламенте, то после формирования альянсов в меджлис могут пройти все партии политического блока, набравшего в сумме те же 10%. «Альянс нации» вместе с прокурдской HDP вполне может заполучить большинство мест в парламенте, отмечает газета Hurriyet, ссылаясь на опросы общественного мнения.

Учитывая опросы, вероятен сценарий, при котором Эрдоган сохранит пост президента, но его партия лишится большинства в парламенте, тем более, что партия Эрдогана уже проигрывала выборы в 2015 году, говорит ​Надеин-Раевский. В 2015 году Партия справедливости и не получила  большинство, необходимое для формирования правительства. После этого были проведены перевыборы, на которых партия Эрдогана восстановила свои утраченные позиции.  

Шансов получить абсолютное большинство действительно больше у оппозиции, но конституционное большинство они скорее всего не получат, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. «Зависит от того, как много голосов соберет прокурдская «Демократическая партия народов», — говорит он. Партии «Альянса нации» выступают за возвращение Турции к парламентской форме правления, но чтобы вынести соответствующие конституционные поправки на референдум за них должны проголосовать не менее трех пятых от общего числа депутатов.

Даже если на парламентских выборах победит оппозиция, это вряд ли скажется на работе правительства, так как конституционная реформа наделила президента настолько широкими полномочиями, что парламент не сможет ему противостоять, считает Надеин-Раевский. Однако несмотря на ослабленные конституционной реформой возможности парламента, у него осталось достаточно полномочий чтобы «попортить» жизнь Эрдогану, отмечает Саетов. 

Авторы: Анжелика Басисини, Александр Атасунцев.
Теги: Турция , президентские выборы , парламентские выборы , Реджеп Тайип Эрдоган , оппозиция , экономический кризис ...
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