За субботу в Москве выпало около 17% месячной нормы осадков

Порядка 17% месячной нормы осадков выпало в Москве за 23 июня, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Влияние холодного атмосферного фронта 23 июня спровоцировало выпадение экстремальных ливней, местами до 30–40% всей нормы июня. В Москве было зафиксировано выпадение 13 мм осадков, что соответствует 17% месячной нормы», — заявил он.

Тишковец добавил, что в воскресенье из-за влияния холодного атмосферного фронта с запада в столице будет облачно с прояснениями, а во второй половине, ближе к вечеру, ожидаются интенсивные ливневые дожди и грозы, местами выпадет град. По словам специалиста, порывы ветра 24 июня могут достигать 15–20 м/с, а воздух прогреется до 30 градусов тепла. Жара в столице спадет в понедельник, сообщили РБК в центре «Фобос» в субботу.

О грозах в Московском регионе в ближайшие выходные метеорологи и МЧС предупредили 23 июня. ГУ МЧС по Московской области опубликовало список рекомендаций на случай грозы и сильного ветра. В частности, ведомство предостерегало местных жителей от нахождения вблизи деревьев и рекламных щитов, а также советовало не прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта.



