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Метеорологи и МЧС предупредили о грозах в Московском регионе
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Метеорологи и МЧС предупредили о грозах в Московском регионе
Общество, 13:48
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Метеорологи и МЧС предупредили о грозах в Московском регионе

Грозы возможны в Подмосковье вечером в субботу и в воскресенье, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Предупреждение о грозе и порывах ветра силой до 13–18 м/с распространило подмосковное МЧС.

«При переменной облачности местами возможны кратковременные дожди и грозы. Наиболее высока вероятность грозы в западных и северных районах Московской области», — рассказал он.

Днем воздух в Москве прогреется до плюс 28–30 градусов. По области ожидается плюс 26–31. Ночью характер погоды мало изменится. Местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье по Московской области с запада на восток пройдет холодный атмосферный фронт. «Будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, грозы», — уточнил синоптик.

В Москве в воскресенье температура будет до плюс 26–28 градусов, в Подмосковье — до плюс 24–29 градусов.

Жара в столице спадет в понедельник. «Циклон будет отступать. Местами пройдут кратковременные дожди, похолодает. Ночью температура опустится до плюс 13–15 в Москве и плюс 11–16 по области. Днем в понедельник температура в Москве составит плюс 23–25 и плюс 21–26 по области», — прогнозирует «Фобос».

Про грозу в Подмосковье также предупредил местный главк МЧС. Ведомство опубликовало список рекомендаций на случай грозы и сильного ветра. МЧС, в частности, советует держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также при сильном ветре не прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта.

Теги: погода в Москве , гроза
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