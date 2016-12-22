Синоптики назвали дату наступления прохлады в Москве

С понедельника, 25 июня, в Москве и Московской области ожидается похолодание. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Похолодание ожидается в понедельник. Днем воздух прогреется до плюс 20–22 градусов. Кратковременные дожди и грозы. Особенно сильными они будут в воскресенье, 24 июня, в конце дня», — заявил синоптик.

По словам Синенкова, в столичном регионе в воскресенье вечером пройдет холодный атмосферный фронт, в результате чего жителей ожидают дожди и грозы.

Синоптик добавил, что до похолодания в ближайшие выходные температура воздуха прогреется до плюс 27–29 градусов.

Ранее МЧС предупредило, что в пятницу-субботу в Москву придет жара, температура воздуха поднимется выше плюс 30 градусов. Министерство призвало москвичей и гостей столицы к осторожности, посоветовав надевать светлую одежду и пить больше воды.

