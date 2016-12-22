В центральном районе Барнаула ввели режим ЧС после урагана

Власти Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации в центральном районе города, который сильнее всего пострадал от непогоды в субботу, 23 июня, сообщается на сайте барнаульской мэрии.

«Такое решение принято сегодня по итогам оперативного совещания в администрации города Барнаула, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио губернатора края Виктор Томенко», - говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что сильный ветер повалил 92 дерева в Барнауле, вышли из строя 14 светофоров, из-за затопления насосной станции центральная часть города отключена от водоснабжения. При этом отключать воду в медицинских учреждениях не будут.

Полностью без воды и электроэнергии остались поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна и Змеиногорский тракт.