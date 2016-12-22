В Барнауле за 2 часа наладили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

Энергетики восстановили энергоснабжение 85 тыс. человек, которые остались без света из-за обрушившегося на регион в субботу шторма, сообщается на сайте ПАО «МРСК Сибири», входящего в «Россети».

«Энергетики группы компаний «Россети» полностью восстановили электроснабжение потребителей Барнаула, оставшихся без света во время аномального грозового фронта», — говорится в сообщении.

В «МРСК Сибири» рассказали, что для 50 тыс. человек энергию удалось вернуть всего через 19 минут, а полное восстановление заняло около двух часов. Для решения проблемы с энергоснабжением в городе работали 27 человек и 10 единиц техники.

В свою очередь агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что без света остаются около 35 тыс. челов

При этом четыре барнаульских медчреждения в это время работали от передвижных дизель-генераторных установок, которые по просьбе медиков предоставили специалисты «Алтайэнерго».

В свою очередь на сайте регионального МЧС сообщается, что энергоснабжение было полностью восстановлено в 02:57 по местному времени (около 22:57 мск).