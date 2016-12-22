Крупнейшие города России защитили радиолокационным полем

Над крупнейшими российскими городами развернуто сплошное радиолокационное поле, которое позволяет обнаруживать летящие на небольшой высоте цели, включая беспилотники, рассказал начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан, передает ТАСС.
«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», — сказал генерал-майор, не уточнив названия городов.
Он добавил, что радиотехнические войска на 70% обеспечены современными средствами вооружения. Кобан отметил, что ведется работа по переоснащению войск новыми средствами и комлексами, которые могут в автоматическом режиме следить за нарушениями в воздушном пространстве. «Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности», — заявил генерал-майор.
По его словам, другим приоритетом является создание радиолокационного поля для контроля за воздушным пространством в арктической зоне России.
В мае командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в 2018 году в Арктику планируется отправить стратегические ракетоносцы Ту-160.