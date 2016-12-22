Специалисты посчитали приплывших в Европу по Средиземному морю мигрантов

Более 171 тыс. мигрантов и беженцев в 2017 году пересекли Средиземное море в поисках убежища в Европе. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции.

Более 3,1 тыс. человек погибли при попытке добраться до Европы.

Максимальное число беженцев приняла Италия — 119,3 тыс. человек. На втором месте — Греция (29,6 тыс.), на третьем — Испания (21,6 тыс.).

В 2016 году число беженцев, перебравшихся в Европу через Средиземное море, составило 363,5 тыс. человек. Число погибших превысило 5 тыс. В Италию прибыли 181,5 тыс. мигрантов, в Грецию — 173,6, в Испанию — 8,2 тыс.

24 декабря канцлер Австрии Себастиан Курц заявил, что система квот на распределение мигрантов по европейским странам бессмысленна и «ни к чему не приведет». «Мигранты, которые собрались в Европу, не хотят ехать в Болгарию или Венгрию. Они хотят в Германию, Австрию или Швецию», — сказал политик.