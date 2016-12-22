В Литве при крушении самолета Як-52 пострадала женщина

В Литве в результате крушения самолета Як-52 пострадала женщина. Об этом сообщили в департаменте противопожарной охраны и спасения Каунасского уезда, передает Delfi.



Как отмечается в сообщении, самолет упал на аэродроме Алексотас. По предварительным данным, на его борту в момент крушения находились мужчина и женщина. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб увидели, что вокруг самолета ходит мужчина. Он не пострадал. Получившую ранения женщину госпитализировали.



Delfi отмечает, что при падении самолет загорелся, но из него вытекло топливо. Пожарные приняли решение залить его сорбентом.