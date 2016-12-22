В Совфеде прокомментировали предложение Украины об обмене осужденными

Предложение вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко об обмене осужденными требует тщательного анализа. Об этом сказал РБК зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Это должны быть не заявления, а кропотливая работа органов внутренних дел, юристов и прокуратуры. Кого на кого обменять, нужно определять в каждом конкретном случае», — отметил сенатор.

«В последнее время власти Украины грешат тем, что просто хватают наших людей, создавая обменный фонд, за счет которого пытаются вытащить граждан Украины, которые у нас осуждены абсолютно законно и уже отбывают свои сроки», — считает Джабаров.

России и Украине необходимо сделать шаги навстречу друг другу, подчеркнул он. «Перестать видеть врагов, а прежде всего [видеть] соседей, с которым нужно жить дружно», — уверен сенатор.

В субботу, 23 июня, Геращенко на своей странице в Facebook написала, что украинская сторона передавала списки на обмен из 23 россиян, которые были осуждены на Украине «по очень тяжелым статьям — терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж». По ее словам, этот список был передан Москве по дипломатическим каналам и через «минскую группу». «Мы готовы отдать этих негодяев их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — написала вице-спикер Рады. Она призвала российскую сторону освободить Олега Сенцова, который был осужден в России за терроризм, и «всех других пленников».

Олег Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строго режима за подготовку теракта в Крыму и за организацию террористического сообщества. С 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных в России украинских граждан.

Украинская сторона неоднократно выступала с инициативой обменять осужденных в России украинцев. Так, в мае в МИД Украины допустили, что Олега Сенцова могут обменять на руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который арестован по подозрению в государственной измене.