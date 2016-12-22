ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,41 62,45 EUR Нал. 74,12 72,89 USD Бирж. 62,86 -0,86 EUR Бирж. 73,29 -0,64 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6199,50 -513,20 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24638,82 +0,72% Nasdaq 7704,16 -0,11%
Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска
Лента новостей
ЕС ответил на угрозу Трампа ввести пошлину на европейские автомобили 22:04, Экономика Кадыров ответил Госдепу на призыв освободить Оюба Титиева 21:57, Общество Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска 21:32, Политика МИД России назвал легализацию каннабиса в Канаде грубым нарушением права 21:24, Политика Каталония решила разорвать протокольные отношения с королевским двором 21:05, Политика МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела» 21:05, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 21:01, Партнерский материал ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Швейцария. Онлайн 21:00, Спорт Муса спас Месси: что теперь надо Аргентине для выхода в плей-офф 20:58, Спорт Опубликовано фото совершившего жесткую посадку вертолета в ХМАО 20:57, Общество Голикова и Орешкин сменили Рогозина в двух экономических комиссиях 20:33, Политика Полиция привлекла к ответственности аргентинских болельщиков за драку 20:33, Общество Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья 20:32, Политика Бывшая участница шоу «Дом-2» выпала из окна в Москве 20:23, Общество Пожарные проверили информацию о пожаре в Малом театре 20:14, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 20:10, Спецпроект РБК Спорт Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице 20:10, Общество В Киеве на Гребенщикова напали во время уличного концерта 20:03, Общество Путин подарил лидеру Южной Кореи и его жене книгу об Эрмитаже 20:01, Политика Дубль Ахмеда Мусы принес Нигерии победу над исландцами на ЧМ-2018 19:57, Спорт Итальянский вице-премьер отвел год на прояснение судьбы ЕС 19:53, Политика Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи 19:36, Политика Путин пригласил президента Южной Кореи на Восточный экономический форум 19:33, Политика Технологии, меняющие мир 19:27, РБК и Ингосстрах Сенцов отказался просить помилования у Путина 19:23, Общество Блогеры оценили инициативу платной подписки на YouTube 19:23, Технологии и медиа Минфин ответил Чубайсу на слова об инвестировании пенсионных денег 19:15, Экономика Умер поэт Наум Коржавин 19:12, Общество
Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска
Операция в Сирии, 21:32
0
Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска

​Крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону сирийского правительства. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, такое решение принял лидер группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес после переговоров представителей Центра и сирийских властей с боевиками «Сирийской свободной армии».

Абу Слес сказал, что находящиеся под контролем его группировки населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль теперь переходят под управление официального Дамаска. Кроме того, он заявил, что возглавляемая им группировка будет бороться с террористами из организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе группировки запрещены в России).

В Центре по примирению сторон отметили, что к вечеру пятницы подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях.

ООН сообщила о гибели 20 человек при обстрелах на юго-западе Сирии
Политика

В четверг, 21 июня, в ООН сообщили, что на юго-западе Сирии в провинции Дераа в результате артобстрелов погибли по меньшей мере 20 человек. В сообщении организации отмечается, что в провинции во время наступления правительственных сил велся артобстрел. Кроме того, активные боевые действия представляют угрозу 750 тыс. человек, которые живут в этом регионе.

Теги: Сирия , конфликт в Сирии , Сирийская свободная армия
Главное
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья Политика
Материалы по теме
Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО Политика
Коалиция США отчиталась о ликвидации одного из руководителей ИГ в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter