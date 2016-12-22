Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска

​Крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону сирийского правительства. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, такое решение принял лидер группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес после переговоров представителей Центра и сирийских властей с боевиками «Сирийской свободной армии».

Абу Слес сказал, что находящиеся под контролем его группировки населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль теперь переходят под управление официального Дамаска. Кроме того, он заявил, что возглавляемая им группировка будет бороться с террористами из организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе группировки запрещены в России).

В Центре по примирению сторон отметили, что к вечеру пятницы подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях.

В четверг, 21 июня, в ООН сообщили, что на юго-западе Сирии в провинции Дераа в результате артобстрелов погибли по меньшей мере 20 человек. В сообщении организации отмечается, что в провинции во время наступления правительственных сил велся артобстрел. Кроме того, активные боевые действия представляют угрозу 750 тыс. человек, которые живут в этом регионе.