WSJ сообщила о предстоящей встрече министров энергетики США и России

Министр энергетики России Александр Новак встретится со своим американским коллегой Риком Перри во время визита в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча произойдет 26 июня в Вашингтоне. На встрече стороны, предположительно, будут говорить о сотрудничестве в энергетической сфере между США и Россией. Переговоры пройдут на фоне американских санкций против российского энергетического сектора и решения США увеличить добычу сланцевой нефти. Газета отмечает, что американский президент ранее пригрозил использовать сланцевую нефть в качестве инструмента для политического давления на Россию.

Накануне, 22 июня, на заседании нефтяного картеля в Вене страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн барр. в сутки. Фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. барр. в сутки, заявил министр нефти Нигерии.

В тот же день министр энергетики России Александр Новак заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал состоящим в картеле и присоединившимся к соглашению странам увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки.