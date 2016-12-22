ООН сообщила о гибели 20 человек при обстрелах на юго-западе Сирии

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В сирийской провинции Дераа в результате артобстрелов погибло не менее 20 человек, еще больше мирных жителей было ранено. Об этом говорится в сообщении ООН, посвященном ситуации на юго-западе Сирии, передает Reuters.

В сообщении также отмечается, что в провинции, где ведется наступление правительственных сил, продолжаются интенсивные артиллерийские обстрелы. Активные боевые действия угрожают безопасности около 750 тыс. человек в этом регионе. Обстрелы 20 июня уже привели к многочисленным жертвам в Дераа, в том числе в одноименной столице провинции.

«Обстрелы и бои в разных районах провинции Дераа согласно имеющейся информации привели к гибели 20 человек, в том числе 11 в городе Дераа, многие были ранены», — заявили в организации.

Значительная часть провинции Дераа на юго-западе Сирии, близ границы с Иорданией, остается в руках вооруженной оппозиции. Попытки установить контроль над территорией продолжают силы Башара Асада. Госдепартамент США 15 июня заявил, что продолжение наступления может повлечь за собой применение «жестких мер» со стороны Соединенных Штатов.