Путин пригласил президента Южной Кореи на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Были бы рады видеть на нем [на ВЭФ] в качестве почетного гостя и президента Корейской Республики», — сказал российский президент.

Переговоры Путина и лидера Южной Кореи прошли 22 июня. Как отметил президент России, особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации на Корейском полуострове. Также обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, были достигнуты договоренности о расширении российско-корейского взаимодействия.

В совместном заявлении Владимира Путина и Мун Чжэ Ина говорится, что они собираются как можно скорее начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между странами.