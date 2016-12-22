Путин подарил лидеру Южной Кореи и его жене книгу об Эрмитаже

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину и его супруге книгу о Государственном Эрмитаже. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин провел переговоры с южнокорейским коллегой 22 июня. После переговоров российский лидер, Мун Чжэ Ину и его супруга пошли на экскурсию по Большому Кремлевскому дворец. После осмотра Путина подарил гостям книгу The Hermitage. «Я обязательно поеду, я мужу говорю, что я обязательно поеду в Эрмитаж», — сказала супруга президента Южной Кореи, принимая подарок.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе переговоров Путин и Мун Чжэ Ин обсудили важные вопросы сотрудничества России и Южной Кореи и «подходы к решению актуальных международных вопросов». По итогам встречи российский и южнокорейский лидеры подписали пакет документов.

Путин рассказал, что переговоры с Мун Чжэ Ином прошли «в деловой и конструктивной обстановке». Российский президент назвал Южную Корею «важным партнером для России». «Отношения между нашими государствами носят многоплановый характер и выстраиваются на принципах добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», — сказал он.

Президент России отметил, что в субботу, 23 июня, лидер Южной Кореи посетит Ростов-на-Дону, где южнокорейские футболисты сыграют со сборной Мексики. Путин выразил уверенность, что это будет «яркая, интересная игра».

В свою очередь Мун Чжэ Ин поблагодарил Путина и россиян за теплый прием, а также поздравил с «успешным ходом чемпионата мира по футболу». «Посетив Москву, в которой гармонично сосуществуют природа, цивилизация, история и будущее, я еще более преисполнился надеждой на совместное будущее корейско-российского сотрудничества», — сказал лидер Южной Кореи.