Украинских кондитеров оштрафовали из-за схожей с Roshen упаковки

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал кондитерскую компанию «Киевский Булочно-кондитерский комбинат» за оформление упаковки, из-за которого она схожа с упаковками кондитерской корпорации Roshen, которая находилась под контролем ставшего президентом страны Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте украинского комитета.

Как отмечается в сообщении, «Киевский БКК» (входит в холдинг «Киевхлеб») оштрафовали на сумму в 326 тыс. гривен (около 791 тыс. руб.) Антимонопольный комитет постановил, что данная компания нарушила ст. 4 закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Название конкретного товара, оформление упаковки которого нарушает законодательство, в сообщении не приводится.

Roshen ведет спор об использовании бренда «Киевский торт» с 2017 года. Компания в конце прошлого года подала иск к ООО «Киевский БКК», требуя прекратить выпуск этого торта из-за схожести названий.

Кроме того, в феврале Roshen подала иск о защите права интеллектуальной собственности против гипермаркета «Ашан» за использование бренда «Киевский торт».

Roshen — крупнейший производитель кондитерских изделий на Украине. После того, как у Порошенко стал президентом, он отдал компанию в доверительное управление Rothschild Trust. В трасте заявили, что пытаются продать Roshen, но зарубежные инвесторы не хотят его приобретать из-за «высокого риска».