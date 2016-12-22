Египетские СМИ назвали причины проигрыша сборной Египта

В лагере египетской футбольной сборной царил «тотальный хаос, какого не было ни на одной другой базе участвующих в чемпионате мира команд», пишет египетское издание издания Al-Ahram. Матч между Египтом и Россией, прошедший 19 июня, закончился победой хозяйки турнира со счетом 3:1.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, сборная Египта тренировалась в Чечне, но приезжала на матч с Россией в Санкт-Петербург. Где находился лагерь, о котором идет речь в статье, не уточняется.​

«Штаб сборной «фараонов» был открыт нараспашку каждому встречному и поперечному, люди приходили, уходили, сидели и встречались с игроками без какого-либо контроля или запрета подобного рода действий, которые влияют на концентрацию игроков перед матчами», — говорится в статье.

Издание AhramOnline приводит еще одну причину поражения египетской сборной. Тренер команды Эктор Купер, приводятся в материале слова президента ФК «Замалек» Мортада Мансура, «проигнорировал десяток талантливых игроков». Аргентинца одновременно критикуют и за избранную тактику обороны, и за недостаток нападающих в составе команды, несмотря на то что именно он привел команду на первый за 28 лет чемпионат мира по футболу, говорится в статье.

Футбольная ассоциация Египта, заручившись поддержкой президента страны и на фоне обширной кампании в СМИ, «громко заявила», что перед футболистами поставили цель выйти в 1/8 турнира, пишет другое египетское издание — Ahram Online. «Провал на ЧМ остается главным трендом в египетских социальных сетях, в то время как на плакатах и по телевидению до сих пор можно увидеть остатки патриотической кампании», — говорится в материале.

Тренер Купер, комментируя результаты матча, заявил, что во втором тайме команда допустила ошибки и «недостаточно хорошо» играла в обороне. Египетские СМИ, ссылаясь на источники в национальной футбольной ассоциации, писали, что федерация приняла решение отправить тренера в отставку.

Кроме того, в ассоциации заявили о планах подать жалобы на действия арбитров во время матча. По мнению главы ЕФА Хани Або Рида, рефери должен был в одном моменте назначить пенальти. По его словам, также судья допустил ошибки в ситуации с автоголом Египта.