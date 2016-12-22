Египет обжалует судейство на матче со сборной России

По мнению Ассоциации футбола республики, нарушения рефери допустил в моменте с автоголом защитника Ахмеда Фатхи и когда в штрафной упал нападающий Марван Мохсен. Матч завершился в пользу сборной России со счетом 3:1

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Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) собирается подать жалобу на команду арбитров, которая работала на матче их сборной против россиян на чемпионате мира. Об этом сообщает местное издание FilGoal со ссылкой на главу ассоциации Хани Або Рида.

«Рефери не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам, когда в штрафной упал Марван Мохсен. Должен был быть назначен пенальти. В дополнение к этому было также совершено нарушение в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи», — сказал он.

Он подчеркнул, что ассоциация намерена отстаивать свои права и обжаловать решения судей.

Сборные России и Египта играли в Санкт-Петербурге в минувший вторник, 19 июня. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу России. Встречу судил парагваец Энрике Касерес. Авторами голов стали полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба, еще один гол египтяне сами забили в свои ворота. Единственный гол в ворота российской сборной забил нападающий Мохамед Салах.

Этот матч принес россиянам первое место в группе А, что обеспечило им досрочное место в плей-офф. Египтяне же лишились шансов на выход в 1/8 финала ЧМ.